أشاد مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان بالمسيرة الاستثنائية لقائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع مدرب منتخب بلاده جورجي جيسوس.

ويعيش رونالدو فترة صعبة، بعد أن اضطر إلى مغادرة معسكر منتخب البرتغال (الأربعاء) الماضي، بسبب عدم اعتماد جيسوس عليه في مباراة النرويج، رغم إجرائه عمليات الإحماء، إلى جانب شعوره بتقليل المدرب منه.

زيدان يدعم رونالدو

وبسؤاله عن رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، قال زيدان: «علينا أن نُقرّ بمسيرته الرائعة، لقد كنت محظوظاً بما يكفي لتدريبه». وأضاف: «لقد ساعدني في الفوز بالعديد من الألقاب، لذلك أرفع له القبعة، لطالما كنت أكنّ احتراماً كبيراً لمن قضيت معهم وقتاً ممتعاً».

فترة ذهبية في ريال مدريد

ودرب زيدان «الدون» في ريال مدريد خلال فترة ذهبية للنادي، بين عامي 2016 و2018، إذ فاز الفريق خلال تلك الفترة بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات.