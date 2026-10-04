أعلن رئيس نادي الشباب، عبدالعزيز المالك، فتح أبواب مدرجات النادي أمام الجمهور اليمني مجاناً، وذلك لحضور أي مباراة يخوضها الفريق، في مبادرة تعكس تقدير النادي للجمهور اليمني ومكانته.



وتأتي هذه المبادرة لتؤكد حرص نادي الشباب على تعزيز العلاقة مع جماهير الكرة في مختلف الدول، وتقديم صورة تعكس عمق الترابط والمحبة التي تجمع الشعبين السعودي واليمني، وسط إشادة متوقعة بهذه الخطوة التي تمنح الجماهير اليمنية فرصة حضور مباريات «الليوث» ومساندة الفريق من المدرجات.



وتحمل مبادرة المالك رسالة ترحيب واضحة بالجمهور اليمني، في تأكيد على أن المدرجات السعودية تتسع للجميع، وأن كرة القدم تظل مساحة تجمع الجماهير وتصنع لحظات مشتركة تتجاوز حدود المنافسة.