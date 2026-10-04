توج فريق السعودية مشواره في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي استضافتها مدينة ناغويا اليابانية بداية من التاسع عشر من سبتمبر الماضي، بحصد 3 ميداليات مختلفة في اليوم الختامي بعد تألق نجوم الفروسية في مسابقة قفز الحواجز للفردي، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء تحقيق فريق السعودية لقفز الحواجز، بانتزاع الفارس رمزي الدهامي، للمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات المجموعة الثانية لمسابقة فردي قفز الحواجز التي أقيمت على ارتفاع (1.55م)، بزمن 42.59 ثانية وبدون أخطاء، في حين خطف زميله الفارس عبدالرحمن الراجحي المركز الثاني والميدالية الفضية، بزمن 39.73 ثانية وبثمانية أخطاء.

وفي منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت على ارتفاع 1.45م، حصل الفارس خالد المبطي، على الميدالية البرونزية بزمن 45.35 ثانية، في حين فازت قطر بالذهبية، والإمارات بالفضية.

وتصدّرت مشاركة فريق السعودية في الأسياد «ناغويا 2026»، قائمة أكثر الدورات الآسيوية، تحقيقاً للميداليات باسم المملكة، بعد فوز الرياضيين السعوديين بـ17 ميدالية متنوعة، رافعة بذلك الرصيد التاريخي في الدورات الآسيوية إلى 88 ميدالية.

وأسهمت خمس رياضات في وصول عدد الميداليات إلى هذا الرقم، بواقع 4 ميداليات لفروسية قفز الحواجز (2 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية)، و5 ميداليات للجوجيتسو (2 ذهبية، 3 برونزية)، و3 ميداليات للرياضات الإلكترونية (1 فضية، 2 برونزية)، ومثلها للكاراتيه (1 فضة، 2 برونز)، وبرونزيتين لألعاب القوى.

وهذا الرقم من الإنجازات، لم يتجاوز أرقام ميداليات الدورات السابقة، بل فاق عدد الميداليات المستهدف في هذه الدورة «ناغويا 2026».

وعلى صعيد الرياضة النسائية، شهدت الدورة الآسيوية، تحقيق أول ميدالية نسائية سعودية في تاريخ الدورات للكبار، بواسطة دينا أحمد في الكاراتيه، وكذلك تحقيق فريق سيدات البادل لأول فوز تاريخي في الأسياد.

يذكر أن المملكة حققت 88 ميدالية منذ أول مشاركة في الدورات الآسيوية عام 1978،بواقع ميدالية واحدة في نيودلهي 1982، وسيئول 1986، وبكين 1990، وتسع ميداليات في هيروشيما 1994، ومثلها في بوسان 2002، و14 ميدالية في الدوحة 2006، و13 ميدالية في غوانزو 2010، و7 ميداليات في إنشون 2014، و6 ميداليات في جاكرتا 2018، و10 ميداليات في هانغتشو 2022، و17 ميدالية في ناغويا 2026 وضعتها في المركز الثامن عشر في الترتيب العام للدورة.