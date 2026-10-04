كرم مدير عام ورش الطيران في الخطوط السعودية المهندس خالد الزهراني، الموظف فارس بن علي آل صعب، فني تركيب قطع أجزاء الطائرات بجائزة الموظف المثالي لعام 2025.

وجاء التكريم نظير الجهود الكبيرة التي يقدمها آل صعب والذي يُعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في قطاع صيانة الطائرات بالخطوط السعودية، حيث عكس التزاماً عالياً في أداء مهامه وأسهم بفاعلية في دعم عمليات الصيانة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

