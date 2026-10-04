أعلنت وزارة الخارجية توسيع نطاق الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، بإضافة جمهورية كوسوفا وجمهورية غيانا التعاونية إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة إلكترونيًا أو عند الوصول إلى أحد منافذ المملكة.

وتتيح التأشيرة لحامليها زيارة المملكة لعدد من الأغراض، من بينها حضور الفعاليات، وأداء مناسك العمرة، وحضور المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى زيارة الأقارب والأصدقاء.

ويأتي توسيع قائمة الدول المؤهلة للتأشيرة السياحية في إطار إتاحة زيارة المملكة أمام المزيد من الزوار، وتسهيل إجراءات الدخول للاستفادة من الفعاليات والمناسبات والأنشطة السياحية والثقافية.