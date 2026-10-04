أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأحد)، بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية ورفع معاناة الشعب اليمني.

وقال النزيلي، في بيان، إن المعركة المصيرية تستهدف إنهاء مظاهر الانقلاب الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بالقوة، واستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها، مشيراً إلى أن الحوثيين ألحقوا أضراراً جسيمة بالنسيج الاجتماعي اليمني وانتهكوا الأعراف القبلية، وتجاوز خطرهم حدود اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي.

وأكد أن المعركة الوطنية تمثل الطريق نحو إعادة اليمن إلى حاضنته العربية وعمقه الاستراتيجي بين أشقائه، مشدداً على حق الدولة والمواطنين في استعادة كامل حقوقهم والعيش الكريم، مع الالتزام بحماية المدنيين وتجنيبهم أي أضرار في مختلف المناطق والمحافظات.

وجدد المتحدث باسم القوات المسلحة دعوته إلى المغرر بهم والمقاتلين في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية إلى إلقاء السلاح فوراً والعودة إلى منازلهم، حقناً لدمائهم ونأياً بأنفسهم عن «محرقة خاسرة» لا تخدم سوى أجندات تخريبية، مؤكداً أن الوطن يتسع لجميع أبنائه العائدين إلى جادة الصواب.

وثمّن النزيلي المواقف الأخوية الراسخة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، مؤكداً أنها تخدم مصالح اليمن وشعبه.

وخاطب الشعب اليمني قائلاً إن أبطال القوات المسلحة وكل من يقاتل من أجل الوطن «يتقدمون بثبات وعزيمة وإرادة قتالية لا تلين نحو معاقل الإرهاب الحوثي»، داعياً اليمنيين إلى الالتفاف حول قواتهم المسلحة ومساندتها في هذه «اللحظات التاريخية الفارقة».

واختتم بيانه بالترحم على الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمختطفين، والنصر والعزة لليمن وشعبه.