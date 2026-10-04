يواصل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روجر إيبانيز، برنامجه العلاجي والتأهيلي، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي.



وأوضح النادي الأهلي في تحديث طبي أن إيبانيز يخضع لتقييم طبي يومي، على أن تتحدد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقاً لمدى استجابته للعلاج وتقدم جاهزيته البدنية.



ويأتي البرنامج التأهيلي للمدافع البرازيلي بهدف تجهيزه بصورة كاملة قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق، دون تحديد موعد نهائي لعودته إلى التدريبات الجماعية.



وكان إيبانيز أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، إذ شارك بصفة منتظمة في الخط الخلفي للفريق.