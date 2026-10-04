أكد اللاعب الدولي السابق عواد العنزي ثقته الكبيرة بقدرة نجوم المنتخب السعودي على تحقيق لقب كأس الخليج في المباراة النهائية التي تجمعه بالمنتخب الإماراتي (الثلاثاء)، مشددًا على أن الأخضر يملك العناصر والإمكانات التي تؤهله للوقوف على منصة التتويج وحصد البطولة.



وأشاد العنزي بالمستويات التي قدمها المنتخب السعودي خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن الوصول إلى المباراة النهائية يعكس قوة شخصية الأخضر وقدرته على التعامل مع المواجهات الحاسمة، خصوصًا بعد تجاوزه المنتخب القطري في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.



وأشار الدولي السابق إلى أن لاعبي الأخضر أثبتوا حضورهم في المواعيد المهمة، مبينًا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التركيز والهدوء واستثمار الفرص، إلى جانب المحافظة على الروح القتالية التي ظهر بها المنتخب طوال مشواره في البطولة.



وأوضح العنزي أن ثقته بنجوم الأخضر لا تأتي من فراغ، في ظل ما يمتلكه المنتخب من عناصر قادرة على صناعة الفارق، مؤكدًا أن الجماهير السعودية تنتظر من اللاعبين مواصلة العطاء حتى اللحظة الأخيرة وتحقيق اللقب الخليجي.



واختتم العنزي حديثه بالتأكيد على أن دعم الجماهير سيكون عاملًا مهمًا في المباراة النهائية، متمنيًا أن ينجح نجوم الأخضر في ترجمة جهودهم إلى إنجاز جديد، ورفع كأس الخليج وإسعاد الجماهير السعودية.