‏استضافَتْ وزارة الخارجية البلجيكية، في قصر "إيقمونت" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حوارًا مُوسَّعًا معالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين،الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بعنوان: "أهمية الحوار في عالمٍ مُتغيّر"، بحضور عددٍ من الشخصيات الوزارية والبرلمانية، وممثِّلي الحكومات الأوروبية، وكبار القيادات الدينية، إلى جانب عددٍ من ممثِّلي المُنظّمات الدولية، والجامعات، وخُبراء المُجتمع المدني.

‏وتناول الحِوارُ والنِّقاشُ المُصاحِبُ عددًا من الموضوعات في ظلّ المُتغيّرات والتحوّلات الدولية ذات الصّلة باهتمام الرابطة وفق رسالتِها وأهدافِها.

‏وفي ذات السِّياق، جرى لقاءٌ بينالأمين العام، ونائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي، السيد ماكسيم بريفو، الذي رحّبَ بالشيخ العيسى في قصر "إيقمونت" قَبل بداية الحوار الدولي معه.