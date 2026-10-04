يواصل كبار رجال الأعمال والمستثمرين هيمنتهم على قمة الثروة العالمية، بعدما بلغت الثروات المجمعة لأغنى 10 أشخاص في العالم نحو 3.01 تريليون دولار، وفق بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ويتربع إيلون ماسك على قمة القائمة بفارق واسع عن أقرب منافسيه، بثروة وصلت إلى 977 مليار دولار، بعدما أضاف نحو 357 مليار دولار إلى ثروته منذ بداية العام، ليكون بذلك أكبر الرابحين بين العشرة الأوائل من حيث الزيادة السنوية.

في المركز الثاني، جاء لاري بيج بثروة تبلغ 294 مليار دولار، بعدما ارتفعت ثروته بنحو 25 مليار دولار منذ بداية العام، مدفوعة باستمرار قوة قطاع التكنولوجيا وصعود قيمة استثماراته.

وحل مؤسس أمازون جيف بيزوس ثالثًا بثروة تقدر بـ277 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها نحو 23.3 مليار دولار منذ بداية العام.

أما سيرجي برين فجاء في المركز الرابع بثروة بلغت 273 مليار دولار، بعدما أضاف إلى ثروته نحو 23.3 مليار دولار، ليواصل حضوره بين أصحاب أكبر الثروات عالميًا.

واحتل مايكل ديل المركز الخامس بثروة تصل إلى 260 مليار دولار، بعدما قفزت ثروته بنحو 120 مليار دولار منذ بداية العام، ليصبح ثاني أكبر الرابحين في القائمة بعد ماسك.

وفي المركز السادس، جاء مارك زوكربيرغ بثروة تبلغ 257 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.2 مليار دولار منذ بداية العام، وفق مؤشر بلومبرغ.

أما جنسن هوانغ، فحل سابعًا بثروة تقدر بـ194 مليار دولار، بعدما حقق زيادة لافتة بلغت 39.2 مليار دولار، ليكون من أبرز المستفيدين من موجة الصعود في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تراجع لاري إليسون إلى المركز الثامن بثروة تبلغ 192 مليار دولار، بعدما خسر نحو 55.1 مليار دولار منذ بداية العام، في واحدة من أكبر الخسائر المسجلة داخل القائمة.

وجاء ستيف بالمر في المركز التاسع بثروة تصل إلى 180 مليار دولار، محققًا مكاسب بنحو 11.8 مليار دولار منذ بداية العام.

واختتم المستثمر المخضرم وارن بافيت قائمة العشرة الأوائل بثروة تبلغ 143 مليار دولار، بعدما تراجعت ثروته بنحو 8.3 مليار دولار منذ بداية العام.

وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا حادًا في أداء ثروات كبار المليارديرات خلال العام؛ ففي الوقت الذي حقق فيه ماسك وديل وهوانغ قفزات ضخمة، تكبد إليسون وبافيت خسائر بمليارات الدولارات. وبين مكاسب تتجاوز مئات المليارات وتراجعات بمليارات أخرى، تواصل تحركات أسهم الشركات والاستثمارات الكبرى إعادة رسم خريطة الثروة العالمية من شهر إلى آخر.