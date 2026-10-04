أكد محافظ صنعاء رئيس المجلس المحلي اللواء عبدالقوي أحمد شريف أنهم ينظرون إلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره خطابًا مهمًا في هذه المرحلة، ورسالة واضحة بأن الدولة ماضية في تحمّل مسؤولياتها الوطنية في استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب الذي فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية بقوة السلاح.

وأضاف في حديث لـ«عكاظ»، «لقد عانى الشعب اليمني سنوات طويلة من الحرب والانقلاب ومصادرة مؤسسات الدولة، ودفع ثمنًا باهظًا من أمنه واستقراره واقتصاده وحياة أبنائه»، ومن هنا فإن أي تحرك للدولة يجب أن يكون هدفه استعادة مؤسساتها، وحماية المواطنين، وإنهاء أسباب الحرب، وتهيئة الظروف لسلام عادل ومستدام لا يقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة.

الوقوف إلى جانب القوات المسلحة

وأشار إلى أنهم في محافظة صنعاء يقفون إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية، ويؤكدون أن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وليست معركة ضد منطقة أو قبيلة أو فئة من أبناء الشعب اليمني. وبيّن محافظ صنعاء أن المعركة اليوم معركة وطنية شاملة، وأهمية تحرك الجبهات تكمن في تكامل الجهد الوطني وتوحيد الهدف تحت قيادة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية.

وقال: «نحن على ثقة بقدرة القوات المسلحة اليمنية وقيادتها على إدارة عملياتها وفق ما تقتضيه الظروف الميدانية، ولا نرى أن من المناسب الخوض إعلاميًا في تفاصيل التحركات العسكرية أو اتجاهاتها»، لكن ما نستطيع التأكيد عليه هو أن المرحلة تتطلب توحيد كل القوى والإمكانات خلف الدولة، وإنهاء حالة التشتت، والعمل بروح وطنية واحدة، وكلما توحد القرار السياسي والعسكري، وتكاملت الجبهات، وتعزّز الالتفاف الشعبي حول مؤسسات الدولة، أصبحت استعادة مؤسسات الجمهورية أقرب.

توحيد اليمنيين للوصول إلى صنعاء

وأوضح أن صنعاء ليست مجرد مدينة أو هدف عسكري؛ ولكنها عاصمة الجمهورية، وهي ملك لكل اليمنيين، والطريق إليها يبدأ أولًا بتوحيد اليمنيين حول مشروع الدولة والجمهورية، وباستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وبالعمل مع أبناء القبائل والشخصيات الاجتماعية والمدنية وكل القوى الوطنية الرافضة للانقلاب، ونحن نعرف محافظة صنعاء ونعرف قبائلها وأبناءها، ونؤكد أن أبناء صنعاء ليسوا حاضنة للمشروع الحوثي كما تحاول المليشيات تصويرهم، ولقد تحمّلت القبائل والمجتمعات المحلية الكثير من الانتهاكات والضغوط والتجنيد والإتاوات ومصادرة الحقوق، ولذلك فإن صنعاء ستعود إلى الدولة بأبنائها، وبالتفاف القبائل والمواطنين حول الجمهورية، وبجهود القوات المسلحة اليمنية وكل القوى الوطنية. وبيّن أن الهدف هو «أن تعود صنعاء عاصمة لجميع اليمنيين، وأن تعود إليها مؤسسات الدولة والقانون، لا أن تدخل في دورة جديدة من الثأر أو الانتقام».

دور وطني للمقاومة الشعبية

وقال محافظ صنعاء إن المقاومة الشعبية كان لها دور وطني مهم منذ بداية الانقلاب، وقدّمت تضحيات كبيرة في مختلف المحافظات، وفي المرحلة الحالية يجب أن تكون أي مشاركة شعبية مساندة للدولة ومنظمة ومنضبطة، وتحت إطار المؤسسات الشرعية وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة اليمنية والسلطات المحلية، بما يمنع الفوضى ويحافظ على أمن المواطنين، وفي محافظة صنعاء نعمل على تعزيز التواصل مع أبناء القبائل والشخصيات الاجتماعية والقيادات المحلية والوطنية، وتوحيد الجهود بما يخدم استعادة الدولة، ونحيي قبائل اليمن، وفي مقدّمتها القبائل التي تقف اليوم صفًا واحدًا إلى جانب الدولة والجمهورية، ونعتبر هذا الموقف امتدادًا لدورها التاريخي في الدفاع عن اليمن والجمهورية.

سند شعبي للقوات المسلحة

وأشار إلى أن المقاومة الشعبية ليست بديلًا عن الجيش، وإنما سند شعبي للقوات المسلحة والدولة، والجيش هو المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية وحماية البلاد.

وعن توقعاته لما ستشهده الأيام القادمة أكد محافظ صنعاء أنهم أمام مرحلة مهمة، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التحوّلات على المستويَيْن السياسي والميداني، خصوصًا مع تنامي الالتفاف الشعبي حول مشروع استعادة الدولة. وقال بأن المهم بالنسبة لهم ليس فقط ما يحدث في الجبهات، وإنما ما يحدث داخل المجتمع اليمني نفسه، وهناك إدراك متزايد بأن استمرار سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية يعني استمرار الحرب والعزلة الاقتصادية وتدهور حياة المواطنين. مشيرًا إلى توقعه بأن يكون للقبائل والشخصيات الاجتماعية والوطنية داخل مناطق سيطرة المليشيات دور متزايد في المرحلة القادمة. وأبدى تفاؤله مع الإدراك في الوقت نفسه حجم المسؤولية، داعيًا الجميع إلى ضبط الخطاب والممارسة بما يحافظ على حياة المدنيين وممتلكاتهم ويمنع أي أعمال انتقامية، لأن الهدف استعادة الدولة وحماية المجتمع.

رسالتي لأهلنا في المحافظات الشمالية

وقال: «رسالتي إلى أهلنا في صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة وصعدة وكل منطقة لا تزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية: أنتم أهلنا وشركاؤنا في الوطن، وهذه المعركة ليست ضدكم، ونحن ندرك حجم المعاناة التي تحملتموها طوال السنوات الماضية، ونعرف حجم الضغوط والانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون والقبائل والموظفون والتجار والشباب، وندعوكم إلى الحفاظ على تماسك المجتمع، وعدم السماح للمليشيات باستخدام المواطنين وقودًا لحروبها، والوقوف إلى جانب الدولة والجمهورية بالوسائل التي تحافظ على سلامتكم وسلامة مجتمعاتكم». ووجه رسالة أخرى إلى أبناء القبائل أكد من خلالها أن القبيلة اليمنية كانت على امتداد التاريخ سندًا للجمهورية والدولة، واليوم تقع عليها مسؤولية وطنية كبيرة في حماية أبنائها ومجتمعاتها ورفض تحويلهم إلى وقود لمشروع لا يخدم اليمن، ونقول لكل من لم تتلطخ يداه بدماء اليمنيين: الوطن يتسع للجميع، والدولة القادمة يجب أن تكون دولة قانون ومواطنة ومؤسسات، لا دولة ثأر وانتقام. وأوضح أن صنعاء ستعود عاصمة للجمهورية ولكل اليمنيين، وغايتنا أن تعود إليها الدولة والأمن والقانون، وأن يفتح اليمن صفحة جديدة عنوانها الجمهورية والسلام والشراكة الوطنية.