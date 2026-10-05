حقق الفيلم السعودي «هجرة» للمخرجة شهد أمين حضوراً لافتاً في ختام الدورة التاسعة عشرة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، بعدما حصد الجائزة الكبرى في مسابقة الأفلام الطويلة، ليضاف إلى رصيد السينما السعودية في المشاركات والمنافسات السينمائية الدولية.

كما نالت الممثلتان خيرية نظمي ولمار فادن جائزة أفضل دور نسائي مناصفة، تقديراً لأدائهما في العمل، الذي تقدم من خلاله شهد أمين معالجة درامية لقضايا الهجرة والاستقرار من منظور إنساني تركز فيه على التجارب النسائية.

حكايات الهجرة من منظور مختلف

ينطلق «هجرة» من حكايات مجموعة من المهاجرين الذين اتخذوا من السعودية موطناً للاستقرار بعد أدائهم فريضة الحج، ليرصد مساراتهم وتجاربهم وما تحمله من تحولات إنسانية.

ويضع الفيلم الشخصيات النسائية في قلب الحكاية، متتبعاً تجاربهن وما يواجهنه خلال رحلة البحث عن الاستقرار والانتماء، في معالجة تتقاطع فيها قضايا الهجرة مع العلاقات الإنسانية والاختيارات المصيرية.

تصوير الفيلم في 8 مدن سعودية

اختارت شهد أمين ثماني مدن سعودية لتصوير أحداث الفيلم، إلى جانب توليها مهمة التأليف والإخراج، فيما يشارك في البطولة كل من خيرية نظمي، ولمار فادن، ونواف الظفيري، ورغد بخاري، وعبدالسلام الحويطي، ولنا قمصاني، وغالية أمين، وبراء عال.

ويضم فريق العمل مدير التصوير ميغيل ليتين مينز، ومصممي الإنتاج كريس ريتشموند وعلي سعد، فيما تولى أرماند أمار وضع الموسيقى الخاصة بالفيلم.

ويشارك في إنتاج «هجرة» كل من فيصل بالطيور، وأيمن جمال، ومحمد علوي، ومحمد حفظي، وعلي الدراجي، وعبود عياش، بينما حظي المشروع بدعم من هيئة الأفلام السعودية، وصندوق البحر الأحمر، وفيلم العلا، ونيوم، وإثراء.