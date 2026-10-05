كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن جانب من مشاعرها في يوم ميلادها الـ81، مؤكدة أن رحيل زوجها الفنان المصري حسن يوسف ترك أثراً عميقاً في علاقتها بهذه المناسبة، بعدما أصبحت ذكراه حاضرة بقوة مع حلول شهر أكتوبر الذي شهد وفاته.

شمس البارودي تعتذر لأصدقائها

ووجهت البارودي رسالة اعتذار إلى أصدقائها ومحبيها الذين حرصوا على الاتصال بها لتهنئتها بعيد ميلادها، موضحة أنها لم تتمكن من الرد على مكالماتهم بسبب شعورها بالتعب، معربة في الوقت نفسه عن تقديرها لكل من تذكرها في هذه المناسبة.

وقالت: «أنا بعتذر لكل أحبابي اللي ماردتش على تليفوناتهم، إمبارح كنت تعبانة، وكل أحبابي وأصدقائي بقدم لهم كامل حبي واحترامي وامتناني لأنهم فاكرين يوم ميلادي وحريصين على التواصل معي».

«مبقتش قادرة أفرح»

وشاركت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، تحدثت خلاله عن التغيير الذي طرأ على مشاعرها تجاه شهر أكتوبر، موضحة أنه كان من الأشهر المحببة إليها، لارتباطه بيوم ميلادها وميلاد حفيدتها، قبل أن يصبح مرتبطاً في ذاكرتها برحيل حسن يوسف.

وقالت: «حبيبي مات في الشهر ده برضو ساعات بحس إن أنا مبقتش قادرة أفرح، وخلال أيام ستحل الذكرى التانية على وفاته»، في إشارة إلى أن فقد زوجها جعل الاحتفال بهذه المناسبة مختلفاً عما كان عليه في السابق.

آخر احتفال جمعها بزوجها

واستعادت شمس البارودي تفاصيل آخر عيد ميلاد لها بحضور حسن يوسف، موضحة أنه كان وقتها يتلقى العلاج داخل العناية المركزة، بينما حرص أبناؤهما على الاحتفال بها بطريقة بسيطة من خلال إحضار الورود.

وأشارت إلى أنها لا تزال تحتفظ بصور ذلك اليوم، إلا أنها لم تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدت ملامح الحزن واضحة عليها، لتظل الصور مرتبطة بآخر ذكريات عيد ميلاد عاشتها وزوجها الراحل موجود إلى جوارها.

حادث سير مفاجئ

وكانت تعرضت شمس البارودي سابقاً لحادث سير بشكل مفاجئ، لكنها أكدت أن إصاباتها بسيطة، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، معربة في منشور عبر حسابها على «فيسبوك» عن شكرها لله على سلامتها، موضحة أن الصحة والعافية من أعظم النعم.