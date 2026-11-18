تتقاطع أضواء الشهرة مع ساحات المحاكم فتتحول التصريحات الإعلامية العابرة إلى عواصف قانونية لا هوادة فيها. وهذا ما تجسد بوضوح في المشهد المصري، بعدما أصدرت جهات التحقيق قراراً حاسماً بإحالة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إثر اتهامه علناً بسب وقذف الفنانة المصرية إلهام شاهين.

وتعود الكواليس الأولى لهذا الصدام المحتدم إلى تصريحات أطلقتها شاهين بصفتها الرئيسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إذ شنت هجوماً لاذعاً على ظاهرة تصوير المواطنين عشوائياً في الشوارع ونشر مقاطعهم بغرض الإثارة، واصفة منصات التواصل الاجتماعي بأنها «أكبر مصيبة في حياتنا»، مع إشارة ضمنية طالت الأسلوب المثير للجدل الذي يتبعه مرتضى منصور، فضلاً عن تحذيرها الصريح من لجان ممولة تستهدف هدم الفن المصري.

ولم يتأخر الرد من الطرف الآخر، بل جاء مصحوباً بعبارات هجومية وتلميحات شخصية مباشرة، إذ استل مرتضى منصور أرشيف أزمات سابقة للفنانة إلهام شاهين، مهدداً بامتلاكه أسراراً وقصصاً خاصة عنها، وتطور التصعيد إلى تدوينة علنية عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» توعدها فيها بمواجهة وفضيحة كبرى أمام أحد الفنادق الشهيرة، ما دفع الفنانة للتحرك السريع وتقديم بلاغ رسمي للنائب العام مطالبة بمحاسبته وملاحقته قانونياً.

لكن طاحونة السجال الإعلامي المتبادل التي استمرت أياما طويلة انتهت على وقع المطرقة القضائية، لتدخل الأزمة فصولاً جديدة داخل قاعات المحاكم الجنائية في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة القادمة.