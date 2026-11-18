في إنجاز علمي واعد، نجح باحثون في سويسرا في تطوير زرعة إلكترونية مبتكرة تستهدف فائض سكر الدم مباشرة، ما قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني بعيداً عن الإنسولين والأدوية التقليدية.

وتعتمد التقنية على استخدام نبضات كهربائية لتحويل الجلوكوز الزائد في الجسم إلى مادة تُعرف باسم (الغلوكونات)، يمكن التخلص منها طبيعياً عبر البول، بدلاً من تخزين الطاقة الفائضة على شكل دهون.

وقاد فريق البحث البروفيسور مارتن فوسينيغر من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، موضحاً أن الفكرة تختلف عن آلية الإنسولين التقليدية التي تنقل السكر إلى الخلايا، لكنها لا تتخلص من الطاقة الزائدة التي قد تتحول لاحقاً إلى دهون.

وتتكون الزرعة من مواد غير عضوية بالكامل، تشمل الغرافيت والذهب والبلاتين، ما يمنحها استقراراً أكبر ويحدّ من بعض التحديات المرتبطة باستخدام المكونات البيولوجية. كما تعمل بالاعتماد على طاقة لاسلكية وترتبط بمستشعر لمراقبة مستويات السكر بشكل مستمر. وعند ارتفاع مستوى الجلوكوز، يرسل المستشعر تنبيهاً إلى هاتف ذكي أو ساعة ذكية لتشغيل الزرعة تلقائياً، فيما تتوقف العملية بمجرد عودة السكر إلى مستوياته المستهدفة، في نظام تحكم ذاتي يعرف بـ(الحلقة المغلقة).

وخلال التجارب الأولية على فئران مصابة بالسكري، أظهرت التقنية قدرة على ضبط مستويات السكر بفاعلية، إلى جانب ارتباطها بفقدان الوزن، وهو ما يرجحه الباحثون إلى التخلص المباشر من جزء من الجلوكوز الزائد قبل تحويله إلى مخزون دهني.

ورغم النتائج المشجعة، يؤكد الفريق العلمي أن التقنية ما زالت في مراحلها قبل السريرية ولم تُختبر على البشر حتى الآن، ما يعني أن الحديث عن الاستغناء عن الإنسولين أو أدوية السكري لا يزال سابقاً لأوانه، بانتظار دراسات وتجارب إضافية لتقييم السلامة والفاعلية على المدى الطويل.