لم يكن موسى زكريا، الطفل اليتيم البالغ من العمر 12 عاماً، يتوقع أن يتحول مقطع مصور يروي فيه انكسار حلمه في كرة السلة إلى قصة تتجاوز حدود مدينته، وتصل إلى شخصيات رياضية ومجتمعية تتسابق لدعمه ومنحه فرصة جديدة لتحقيق حلمه.

حلم اصطدم بالاستبعاد

بدأت الحكاية مع عشق موسى لكرة السلة، وحلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً، لكن فرحته لم تكتمل بعدما استبعده نادي العلا من فريق كرة السلة، بسبب كونه من مواليد 2013، وفقاً لما رواه الطفل في مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم عودته إلى التدريبات ومحاولته استعادة مكانه، فوجئ موسى باستبعاده مرة أخرى، ليقرر توثيق قصته في مقطع مؤثر تحدث فيه عن حلمه الذي لم يكتمل، ودموعه التي عكست حجم تعلقه باللعبة.

لم تمر قصة موسى مروراً عابراً، إذ حظيت بتفاعل واسع، ووصلت إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي تفاعل مع المقطع، وطلب من الطفل التواصل مع أحد أعضاء فريقه لمساعدته والوقوف إلى جانبه.

وامتد التفاعل إلى خارج المملكة، بعدما وجه المستثمر الأمريكي ومالك نادي الخلود، بن هاربورغ، رسالة إلى موسى، أكد فيها أن دموعه غالية، وأن بدايات النجوم لا تخلو من الصعوبات.

ووعد هاربورغ بمساعدته في العثور على فريق يحتضن موهبته ويعمل على تطوير مستواه، كما وجه إليه دعوة لزيارة الولايات المتحدة وحضور مباراة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

نادي الأنصار يحتضن الموهبة

وفي خطوة أعادت الابتسامة إلى وجه موسى، وجد الطفل فرصة جديدة لمواصلة شغفه بكرة السلة، بعدما احتضنت أكاديمية الوادي بالمدينة المنورة موهبته، واستقبلته بممر شرفي وتصفيق من زملائه الجدد، وقدمت له الطقم الرياضي وبطاقة اللاعب احتفاءً بانضمامه إليها.

كما برز دور نادي الأنصار في احتضان موهبة موسى، ومنحه فرصة لمواصلة التدريبات وتطوير قدراته في كرة السلة، ليجد الطفل مساحة جديدة يتمسك فيها بحلمه الرياضي.

من دموع الاستبعاد إلى فرحة العودة للملعب، تحولت قصة موسى زكريا إلى رسالة عن أثر الدعم والاحتواء في حياة المواهب الصغيرة، وأن تعثر البداية لا يعني نهاية الحلم.