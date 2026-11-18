أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج (مكافآت من أجل العدالة)، تخصيص مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات موثوقة تسهم في كشف ملابسات اختطاف واحتجاز عاملة الإغاثة الأمريكية من أصول سورية ليلى شويكاني، التي اختفت في سوريا عام 2016.

وأعاد الإعلان القضية إلى الواجهة بعد نحو عقد من اختفائها، إذ نشر البرنامج صورة شويكاني عبر منصاته الرسمية، داعياً كل من يمتلك معلومات تتعلق بما تعرضت له إلى التواصل مع الجهات المختصة.

وتحمل ليلى شويكاني الجنسيتين الأمريكية والسورية، وكانت قد عادت إلى سوريا في عام 2015 للمشاركة في الأعمال الإنسانية ومساندة المتضررين من النزاع، خاصة في مناطق ريف دمشق. وبعد أشهر من وصولها، أُوقفت وواجهت اتهامات مرتبطة بالإرهاب، وفق تقارير حقوقية.

ووفق المعلومات المتداولة، احتُجزت شويكاني لنحو عشرة أشهر قبل إحالتها إلى محكمة عسكرية، فيما أشارت تقارير لاحقة إلى احتمال إعدامها داخل سجن صيدنايا أواخر عام 2016، من دون صدور تأكيد نهائي يحسم مصيرها بشكل قاطع.

وأكد برنامج (مكافآت من أجل العدالة) أن المكافأة تستهدف الحصول على معلومات محددة حول ظروف اختطافها واحتجازها، مشيرًا إلى احتمال امتلاك مسؤولين سابقين في أجهزة الأمن السورية معلومات يمكن أن تساعد في كشف حقيقة ما حدث.

وتأمل واشنطن أن تسهم المعلومات الجديدة في توضيح مصير شويكاني، إلى جانب تسليط الضوء على ملفات مفقودين آخرين اختفوا داخل منظومة الاحتجاز السورية خلال سنوات النزاع.