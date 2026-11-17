علمت مصادر «عكاظ» أن العلاقة بين مدرب الأهلي الهولندي مارينو بوسيتش وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وصلت إلى مرحلة متقدمة من التوتر وعدم التوافق الفني، في ظل تصاعد الخلافات بشأن النهج التدريبي والأسلوب التكتيكي الذي ينتهجه المدرب، وسط حالة من الاستياء داخل غرفة الملابس، قد تنعكس سلباً على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.



وكشفت المصادر أن حدة الخلافات بلغت ذروتها خلال أحد التدريبات الجماعية في الأيام الماضية، بعدما دخل عدد من اللاعبين في نقاش مباشر مع بوسيتش بشأن خططه الفنية وتحضيراته لمواجهة النصر المرتقبة، الأمر الذي دفع المدرب إلى مغادرة الحصة التدريبية، في مؤشر على اتساع فجوة الثقة بين الطرفين، وصعوبة استمرار العلاقة بالصورة الحالية.



وأوضحت المصادر أن عدداً من اللاعبين أبدوا عدم رضاهم عن الأسلوب الفني الذي يتبعه المدرب، معتبرين أنه يتمسك بقناعاته التكتيكية رغم عدم نجاحها في تحقيق الاستقرار الفني المطلوب، إلى جانب وجود انطباع لدى بعض اللاعبين بأن بوسيتش يركز على توظيف الأوكراني آرتيم بوندارينكو لإثبات صحة خياراته الفنية، على حساب الاستفادة من بقية عناصر الفريق وإمكاناتهم.



وأشارت المصادر إلى أن حالة التوتر تجاوزت حدود الاختلافات الفنية، بعدما انعكست سلباً على الحالة النفسية والمعنوية لبعض اللاعبين، الذين باتوا يشعرون بالتهميش وفقدان الثقة في طريقة تعامل الجهاز الفني معهم، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى اتساع دائرة الاستياء، وربما دفع بعض العناصر إلى التفكير جدياً في مغادرة الفريق خلال الفترة القادمة.



وفي تطور لافت، أكدت مصادر «عكاظ» أن إدارة الأهلي تمتلك خياراً تدريبياً بديلاً جاهزاً لتولي قيادة الفريق، مع إمكانية إتمام التغيير الفني بنهاية ديسمبر المقبل أو مطلع يناير، إلا أن حسم الملف لا يزال مرهوناً بقرار الإدارة ومدى استعدادها لتحمل تبعات إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الحالي.



وتضع هذه التطورات إدارة الأهلي أمام اختبار حقيقي في قدرتها على اتخاذ قرار حاسم يعيد الاستقرار إلى الفريق، خصوصاً في ظل تزايد التساؤلات بشأن أسباب التردد في إجراء تغيير فني، مقارنة بأندية منافسة سبق أن اتخذت قرارات بإنهاء عقود مدربيها وتحملت الالتزامات المالية المترتبة عليها، فيما لم يسبق لإدارة الأهلي الحالية أن أقدمت على فسخ عقد مدرب، ما يجعل قرار الاستغناء عن بوسيتش، حال اتخاذه، سابقة في مسيرتها الإدارية.



وباتت إدارة الأهلي أمام مفترق طرق بين استمرار مدرب تتسع دائرة الخلافات حول قناعاته الفنية، أو اتخاذ قرار التغيير قبل أن تتفاقم الأزمة وتنعكس بصورة أكبر على نتائج الفريق ومستقبله، خصوصاً أن استمرار التوتر داخل غرفة الملابس قد يجعل تكلفة الإبقاء على المدرب فنياً أكبر من تكلفة رحيله مالياً.