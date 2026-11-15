وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام إلى جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في المرحلة الثالثة من منافسات كأس آسيا للسهام.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للسهام للمشاركات الدولية، الهادف إلى تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، ورفع كفاءة الرماة والراميات من خلال المشاركة في البطولات القارية والاحتكاك بالمنتخبات الآسيوية.

وكان المنتخب السعودي قد اختتم معسكره الإعدادي في العاصمة الرياض، والذي تضمن تدريبات فنية وبدنية وذهنية، استعداداً للمشاركة في البطولة.

ويشارك المنتخب في منافسات البطولة بهدف تحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة من فرص الاحتكاك التنافسي، ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة.