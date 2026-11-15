شهد مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية حادث اصطدام بين طائرتين تابعتين لشركتي «كوبا إيرلاينز» و«يو بي إس»، بعدما تلامس جناح إحداهما مع مقدمة الأخرى أثناء تحركهما على المدرج، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن الحادث وقع بين طائرة من طراز «بوينغ 737» تابعة لشركة «كوبا إيرلاينز»، وأخرى من طراز «بوينغ 767» تابعة لشركة «يو بي إس»، إذ اصطدم طرف جناح الطائرة الأولى بمقدمة الطائرة الثانية.

من جانبه، قال جريج تشين، مدير الاتصالات في مطار ميامي الدولي، إن الاصطدام وقع خلال الليلة الماضية، موضحا أن فرق الإطفاء والإنقاذ تدخلت في الموقع وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين.

ويأتي الحادث في وقت تواجه فيه حركة الطيران الأمريكية تحديات تشغيلية، بعد عطل أصاب أنظمة الاتصالات والمراقبة التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، وتسبب في إلغاء وتأخير عدد كبير من الرحلات، إلى جانب تكدس المسافرين في عدد من المطارات.