لم يكن المعطف الأبيض الذي ارتداه على مدار أكثر من ثلاثة عقود دليلاً على أنه طبيب، بل ستاراً أخفى وراءه حقيقة صادمة؛ إذ تمكن رجل مصري يبلغ من العمر 60 عاماً من انتحال صفة طبيب وممارسة الكشف على المرضى وكتابة الوصفات العلاجية لنحو 34 عاماً، قبل أن تكشف التحريات أنه لا يحمل أي مؤهل دراسي، وأنه اعتمد على مستندات مزورة لإقناع المؤسسات الطبية والمرضى بأنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى محافظة الدقهلية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم محمد إبراهيم حسن الطحان، بعد الاشتباه في ممارسته مهنة الطب دون مؤهل أو ترخيص قانوني، داخل إحدى الجمعيات الطبية بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا.

شهادة مزورة منذ 1992

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استخدم شهادة مزعومة تفيد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، إلى جانب مستند لمزاولة المهنة منسوب إلى وزارة الصحة، حمل رقم قيد 114599 بتاريخ الأول من مارس 1994.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، أقر المتهم بعدم حصوله على أي مؤهل دراسي، واعترف بممارسة الكشف الطبي على المرضى وكتابة الوصفات العلاجية لهم، مستخدماً المستندات المزورة لإثبات صفته الطبية.

ولم يقتصر نشاطه على مكان واحد، إذ تنقل بين ثلاثة مراكز طبية، من بينها مركز المنعم بمدينة طلخا، والجمعية الشرعية بقرية بساط، وجمعية نهر الخير بقرية دميرة، مستفيداً من العمل داخل المؤسسات التي تقدم خدمات علاجية للمواطنين.

روشتات تكشف المستور

وبدأت خيوط القضية تتكشف عندما لاحظ الدكتور رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وجود وصفات علاجية تتضمن أدوية وحقناً ومسكنات بصورة أثارت شكوكه بشأن سلامة الممارسات الطبية للشخص الذي حررها.

ودفعته هذه الشكوك إلى التحقق من خلفية الرجل، الذي كان يقدم نفسه باعتباره خريج كلية الطب بجامعة المنصورة، إلا أن مراجعة سجلات الخريجين لم تكشف عن وجود اسمه، كما لم يظهر اسمه في كشوف نقابة الأطباء.

ومع إخطار الجهات المعنية، بدأت إجراءات التحقق من مستنداته ومؤهلاته، قبل أن تنتهي التحريات إلى ضبطه داخل مقر عمله بقرية دميرة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

المرضى يدافعون عن الطبيب المزيف

والمفارقة الأكثر إثارة في القضية لم تكن طول الفترة التي مارس خلالها المتهم الطب، بل ردود فعل بعض المرضى عقب الكشف عن حقيقة هويته؛ إذ دافع عدد منهم عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم تلقوا العلاج على يديه وشعروا بتحسن حالتهم الصحية.

وأثارت هذه المواقف جدلاً واسعاً حول كيفية اكتساب شخص لا يحمل مؤهلاً طبياً ثقة المرضى طوال هذه السنوات، ومدى خطورة الاعتماد على التجارب الشخصية والانطباعات الفردية في تقييم كفاءة من يتولى تشخيص الأمراض ووصف العلاج.

نقابة الأطباء تحذر من تكرار الواقعة

من جانبها، كشفت نقابة الأطباء المصرية تفاصيل إضافية عن الواقعة، موضحة أن المتهم اعتمد على التنقل بين المجمعات الطبية الخيرية والقرى، وتقديم الكشوفات المجانية أو بأسعار زهيدة، ما ساعده على اكتساب ثقة المواطنين والاستمرار في نشاطه بعيداً عن وجود عيادة ثابتة.

وحذر الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، من خطورة استقبال المنشآت الطبية أطباء دون التحقق من هوياتهم وتراخيصهم، مشدداً على ضرورة الاستعلام عن بيانات الأطباء وأرقام قيدهم عبر الموقع الإلكتروني للنقابة قبل السماح لهم بممارسة المهنة.

وتعيد الواقعة فتح ملف الرقابة على العيادات والمجمعات الطبية، خصوصاً المؤسسات الخيرية التي تستضيف أطباء بنظام العمل المؤقت أو عيادات اليوم الواحد، وتطرح تساؤلات حول آليات مراجعة المؤهلات والتراخيص قبل التعامل مع المرضى.

وبينما تتواصل الإجراءات القانونية في القضية، تظل السنوات الـ34 التي قضاها المتهم في ارتداء المعطف الأبيض دون أن يكون طبيباً واحدة من أكثر التفاصيل إثارة للقلق، ليس فقط بسبب حجم الخداع، وإنما لما تثيره من مخاوف بشأن سلامة المرضى الذين وضعوا صحتهم بين يديه.