أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأعيان المدنية في السعودية، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، تستدعي تحركاً دولياً حازماً، مشدداً على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن دول المجلس تحتفظ بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تعرضت لأكثر من 7000 صاروخ وطائرة مسيّرة منذ فبراير الماضي، محمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي استهدفت دول المجلس، ورافضاً التبريرات الإيرانية لهذه الهجمات، ومطالباً مجلس الأمن باتخاذ موقف لوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن.

وشدد على أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول المجلس وأمنها، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات، ومطالباً إيران بوقف اعتداءاتها والكف عن دعم المليشيات المسلحة في المنطقة.

التصعيد الحوثي ضد السعودية

وفيما يتعلق بالاعتداءات الحوثية، أدان الأمين العام لمجلس التعاون استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للأعيان المدنية في المملكة، مرحباً باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين التصعيد الحوثي، ومؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة إزاء الجرائم التي ترتكبها المليشيا.

كما ندد بالجرائم المروعة التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار واضح لمحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد لهذه الانتهاكات.

تهديد الملاحة في البحر الأحمر

وحذر البديوي من استمرار التصعيد الحوثي وتهديد الملاحة البحرية، مديناً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومؤكداً أن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية، وأن حماية حرية الملاحة مبدأ دولي راسخ لا يجوز المساس به.

وفيما يتعلق بأي تفاهمات مستقبلية مع إيران، شدد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة أن تتناول بصورة شاملة الملفات النووية والباليستية، إلى جانب أنشطة الوكلاء والمليشيات المسلحة، بما يضمن معالجة مصادر التهديد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.