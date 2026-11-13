لا تتوقف أضرار النوم غير المنتظم عند الشعور بالإرهاق وضعف التركيز، بل قد تمتد إلى الصحة النفسية، بعدما كشفت دراسة أمريكية واسعة النطاق عن ارتباط تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ بارتفاع أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وسان دييجو، أن الأشخاص الذين يذهبون إلى الفراش ويستيقظون في أوقات متباينة من يوم إلى آخر، يميلون إلى تسجيل مستويات أعلى من الاضطرابات النفسية، حتى مع الأخذ في الاعتبار عدد ساعات النوم وجودته.

واعتمد الباحثون على بيانات نحو 23 ألف مشارك، بمتوسط أعمار بلغ 46 عاماً، ضمن مشروع «تيمبريديكت» (TemPredict)، إذ ارتدى المشاركون خواتم ذكية لرصد أوقات النوم والاستيقاظ والمؤشرات الحيوية، وامتدت فترة المتابعة إلى 154 يوماً في المتوسط لكل مشارك.

علاقة بين انتظام النوم والاكتئاب

ووفقاً للنتائج المنشورة في دورية «Scientific Reports»، سجل الأشخاص الذين لم يعانوا أعراض الاكتئاب، أو ظهرت لديهم أعراض محدودة للغاية، متوسط 84 نقطة على مؤشر انتظام النوم، مقابل 83 نقطة لدى المصابين بأعراض خفيفة، و81 نقطة لأصحاب الأعراض المتوسطة، و75 نقطة لدى من يعانون أعراضاً شديدة.

وظهرت نتائج مشابهة عند قياس مستويات القلق، إذ بلغ متوسط انتظام النوم 84 نقطة لدى الأشخاص الذين كانت مستويات القلق لديهم ضمن النطاق الطبيعي، مقابل نحو 79 نقطة لدى من يعانون قلقاً شديداً.

كما رصد الباحثون ارتباطاً بين ارتفاع الشعور بالوحدة وانخفاض انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ.

وأوضحت الدراسة أن الشخص الذي يسجل 84 نقطة على مؤشر انتظام النوم قد يغير موعد نومه واستيقاظه بنحو ساعة واحدة في المتوسط مقارنة باليوم السابق، بينما يصل التفاوت إلى نحو ساعة ونصف الساعة لدى من يسجلون 75 نقطة.

الساعة البيولوجية في دائرة التأثير

وأرجع الباحثون أهمية انتظام النوم إلى دوره في الحفاظ على تزامن الإيقاعات اليومية للجسم مع دورة الليل والنهار، إذ يمكن أن يؤدي تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ بصورة متكررة إلى إرباك الساعة البيولوجية الداخلية.

ولا يقتصر تأثير هذا الاضطراب على النوم وحده، بل قد يمتد إلى توقيت التعرض للضوء وتناول الطعام وممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي، وهي عوامل تؤدي دوراً في تنظيم الإيقاع اليومي للجسم.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، آشلي ماسون، من قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يساعد على إبقاء الإيقاعات اليومية للجسم متزامنة، فيما قد يؤدي اضطرابها إلى اختلال يرتبط بالاكتئاب ومشكلات أخرى في الصحة النفسية.

هل يسبب النوم غير المنتظم الاكتئاب؟

ورغم النتائج، شددت الباحثة على ضرورة عدم اعتبار الدراسة دليلاً قاطعاً على أن اضطراب مواعيد النوم يسبب الاكتئاب أو القلق بصورة مباشرة، إذ قد تسير العلاقة في الاتجاهين؛ فالنوم غير المنتظم قد يرتبط بتدهور الصحة النفسية، كما يمكن للاضطرابات النفسية أن تدفع الأشخاص إلى تغيير مواعيد نومهم واستيقاظهم.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة رصدية، ولا تثبت وجود علاقة سببية، فضلاً عن اعتماد تقييم الأعراض النفسية على استبيانات أجاب عنها المشاركون بأنفسهم، وليس على تشخيصات سريرية مستقلة.

ويرى فريق الدراسة أن الخطوة القادمة تتمثل في إجراء تجارب علمية لاختبار ما إذا كان تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ يمكن أن يسهم فعلياً في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة.