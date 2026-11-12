كشفت الفنانة المصرية لوسي لـ«عكاظ» تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة، موضحة أنها خضعت لعملية جراحية، إثر تعرضها لسقوط مفاجئ داخل منزلها، ما استدعى تدخلًا طبيًا بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

تفاصيل الحالة الصحية

وقالت لوسي، في تصريحات لـ«عكاظ»، إنها تتلقى العلاج حاليًا في منزلها، وحالتها الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات حالتها مع طبيبها الخاص، وتستكمل مرحلة التعافي بعد الجراحة.

لوسي.

وأوضحت أنها تعرضت للسقوط على ظهرها داخل منزلها، وبعد خضوعها لعدد من الفحوصات والتحاليل، تبينت الحاجة إلى التدخل الجراحي، لتخضع للعملية وتبدأ بعدها رحلة العلاج في المنزل.

حقيقة اعتزالها الفن

وفي سياق آخر، كانت لوسي قد حسمت الجدل بشأن اعتزالها الفن نهائيًا، مؤكدة في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن الأمر لم يتجاوز مجرد التفكير في الابتعاد عن التمثيل، ولم يصل إلى اتخاذ قرار نهائي بالتوقف عن العمل.

وأوضحت أن حديثها عن الاعتزال فُهم بصورة مغايرة لمقصودها، بعدما جاء ردًا على سؤال بشأن طبيعة العروض الفنية التي تلقتها مؤخرًا، قائلة: «أنا لم أقل إنني سأعتزل، ولكن قلت إنني أفكر في الاعتزال، وهناك فرق كبير بين الأمرين».

لوسي.

وأرجعت تفكيرها في الابتعاد إلى عدم اقتناعها بالأدوار المعروضة عليها، مضيفة: «لم يعرض علي عمل له قيمة فنية، وهذا الأمر يضايقني»، كما أشارت إلى أن بعض التصريحات المتداولة نُشرت دون الحصول على موافقتها.

الأجور وتاريخها الفني

وأكدت الفنانة المصرية أن حسم موقفها من الاعتزال يرتبط برغبتها في تقديم أدوار تتناسب مع تاريخها الفني، في ظل عدم اقتناعها ببعض الشخصيات المقترحة، إلى جانب تحفظها على الأجور المعروضة مقارنة بمشوارها الفني.

وشددت على أنها لم تغادر الساحة الفنية، ولا تزال تنتظر فرصة مناسبة للعودة بعمل يليق بتجربتها الفنية.

آخر أعمالها الفنية

وكان مسلسل «فهد البطل»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، آخر أعمال لوسي الدرامية، وشارك في بطولته أحمد العوضي وأحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين وصفوة وصفاء الطوخي وعزت زين.

والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وضم مجموعة من الفنانين ضمن المنافسة الدرامية للموسم الرمضاني.