أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في دولة الإمارات وقوع عدد من الوفيات والإصابات جراء حادث مروري جسيم، ناتج عن تصادم شاحنة بعدد من المركبات على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة، بعد منتصف ليل اليوم (الخميس).

وأوضحت الشرطة أن الفرق المختصة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني باشرت الحادث فور تلقي البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع تأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية.

وأكدت شرطة الفجيرة أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث وملابساته، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ودعت جميع مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والسرعات المحددة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.