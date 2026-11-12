لقي شخص مقتله وأصيب 10 آخرون على الأقل إثر انهيار مبنى سكني مكوّن من ثلاثة طوابق في حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص يُحتمل وجودهم تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك أن الانهيار وقع بعد الساعة الرابعة عصر أمس (الأربعاء) بالتوقيت المحلي، عندما سقط المبنى داخل حفرة حفر مجاورة لموقع إنشاءات، ما أدى إلى تناثر كميات كبيرة من الركام وانكشاف أجزاء من المباني المجاورة.

وأوضحت السلطات أن أربعة من المصابين نُقلوا إلى المستشفيات في حالة حرجة، فيما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة، مشيرة إلى أن بعض المصابين من العاملين في موقع الإنشاءات.



عمليات إنقاذ وسط الأنقاض

وشاركت عشرات الفرق التابعة لإدارة الإطفاء في عمليات البحث والإنقاذ، بمساعدة الكلاب المدرّبة والمعدات المتخصصة، فيما أظهرت مشاهد مصورة رجال الإنقاذ وهم يزيلون الأنقاض بحثاً عن ناجين.

وتمكنت الفرق من انتشال شخص حياً بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من وقوع الانهيار، قبل أن تنقذ شخصاً آخر من تحت الركام، وسط استمرار عمليات البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.



فحص سلامة المباني المجاورة



وأرسلت إدارة المباني في مدينة نيويورك مفتشيها إلى موقع الحادث لفحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة، والمشاركة في تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.

وأظهرت الصور الملتقطة من موقع الحادث انهيار أجزاء من الجدران وانكشاف غرف سكنية، فيما سقطت مخلفات البناء داخل حفرة المشروع المجاور.

وطالبت شرطة نيويورك السكان بتجنب المنطقة المحيطة بالحادث، بسبب إغلاق عدد من الطرق واستمرار تحركات فرق الطوارئ.

ولم تعلن السلطات حتى الآن السبب النهائي للانهيار، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته.