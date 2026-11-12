قد تتحول بقع زرقاء أو أرجوانية تظهر على الجلد دون إصابات واضحة إلى مؤشرات صحية تستدعي الانتباه، خصوصاً عندما تتكرر الكدمات أو تتسع مساحتها، إذ ترتبط بتغيرات في الأوعية الدموية أو اضطرابات الصفائح الدموية وعوامل التخثر.

وتوضح الأبحاث الطبية، أن الكدمات تحدث نتيجة تمزق أوعية دموية دقيقة وتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة، فيما تزداد قابلية ظهورها مع التقدم في العمر نتيجة ترقق الجلد وضعف الأنسجة الداعمة للأوعية.

وتبرز الأدوية المضادة للتخثر وبعض مسكنات الألم، ضمن العوامل التي تزيد احتمالات الكدمات، إلى جانب نقص الصفائح الدموية واضطرابات التخثر وبعض الأمراض التي تؤثر في وظائف الكبد.

ويشير متخصصون إلى أن حجم الكدمة وتكرار ظهورها ومواقع انتشارها والأعراض المصاحبة، تساعد في تحديد الحاجة إلى الفحوص، التي تشمل تعداد خلايا الدم واختبارات التخثر.

ويستدعي ظهور كدمات متكررة دون سبب واضح، خصوصاً إذا صاحبتها نزيف اللثة أو الأنف أو بقع نزفية صغيرة تحت الجلد، مراجعة الطبيب لتحديد السبب، مع تجنب إيقاف الأدوية الموصوفة دون استشارة طبية.