لم تعد معركة التأثير في الرأي العام تُدار عبر وسائل الإعلام التقليدية وحدها ولا عبر النُخب الفكرية أو المُثقفة سواءً كانت واقعية أو مؤدلجة؛ فحسابات الأفراد الشخصية باتت رقمًا أساسيًا في مُعادلات رفع الوعي، فأصبحت قادرة على نقل الخبر، وتفسيره، وتوسيع أثره في وقت قصير.

ولعل تجربة المُغردين الوطنيين في المملكة العربية السعودية خير مثال على ذلك، فهم من تكسرت على صخرتهم أعتى الحملات الإعلامية المُمنهجة، وتحولوا خلال سنوات قليلة -بشكل طبيعي وتلقائي- إلى قوة رقمية لا يُستهان بها، وحينما فشل الآخرون في مُجاراتهم سعوا، يائسين، بلا كلل أو ملل لتشويه هذا المشروع من خلال زرع حسابات وهمية تتحدث بلسانه وتتقمص هويته ولكنها تطعن في خاصرته بافتعال ما لا يتفق مع قيمه وخُلقه ومبادئه وسمته واحترامه الآخرين وتقديره للرموز.

برز المغرّد الوطني كمواطن غيور على بلاده حتى وإن لم يحمل أي صفة رسمية، لكنه يشارك بمبادرة ذاتية في التصدي للحملات التي تستهدف بلده، مستندًا إلى ولائه المُطلق لقيادته ومعرفته بواقعه وإيمانه اليقيني بوطنه. وتظهر قيمة هذا الدور حين يقترن الحماس في الدفاع عن الوطن بالمعلومة الموثوقة، والرجوع إلى الوقائع والمنطق بحيث يمكن أن يميز صاحبه بين من يدير حملة للإساءة إلى بلده وبين مواطن يطرح رأيًا أو نقدًا يستحق النقاش.

تاريخيًا، تبلور هذا الدور في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عفوية من خلال مشاركة المواطنين وتسابقهم في الذود عن بلادهم، وخصوصًا في أوقات الأحداث التي تستدعي توضيحًا أو ردًا أو تفسيرًا أو تفنيدًا.

لقد وجد المُغرد السعودي نفسه أمام خطاب يستهدف بلده أحيانًا بلغته وبمعرفات تحاول تقليد هويته ومفرداته، فسارع إلى تفنيد وتفكيك ذلك الخطاب والرد على الادعاءات بكل ثقة ووعي، ومن زخم هذه المشاركات وتراكمها تكون شكل من أهم أشكال الدفاع المعرفي الذي تقوده مبادرات فردية، وتستمد قوتها من حضور المجتمع الرقمي ومن معرفة أفراده بتفاصيل بلدهم ورصانة سياساته ورجاحة تحركاته.

هذه المشاركات الإيجابية لم تقم على العاطفة وحدها. فمصدرها الأعمق الاعتزاز بالوطن والثقة بقيادته العظيمة وحكمتها، وهما يتعززان حين يرى المواطن أثر السياسات والإنجازات في حياته اليومية وفي مجتمعه الذي ينعم فيه بأفضل سبل الأمان والاطمئنان في محيط مليء بالعواصف والتحديات. وخلال السنوات الماضية، ارتبط هذا الشعور بما أحدثته رؤية 2030 من تحولات في شتى مجالات الحياة، وبما صاحبها من طموح إلى تعزيز الدور القيادي للمملكة إقليميًا ودوليًا. وهكذا أصبحت الوطنية عند قطاعات واسعة من المجتمع مرتبطة بما يرونه من عمل ونتائج، إلى جانب ما يحمله الانتماء من معنى تاريخي وعاطفي في الوجدان السعودي.

وفي فترات الأزمات راهنت بعض الحملات على استثارة خلافات قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو فكرية أو بين الأجيال المُتعاقبة، حاولت، عبثًا، تصوير المجتمع السعودي كأنه مجموعات متباعدة يسهل اختراقها أو دفعها إلى الخصومة والشقاق. لكن هذه المحاولات اصطدمت في كثير من الأحيان بمناعة صلبة ونسيج اجتماعي يصعب اختراقه تجمعهم مظلة اللحمة الوطنية التي أرسى دعائمها جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود-طيب الله ثراه-.

هذا الالتفاف يظهر بوضوح في المناسبات الوطنية، كما يتأكد عند تعرض المملكة للحملات المغرضة والمحتوى التضليلي حيث عبّر المواطنون بعفوية وحب وصلابة عن وقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادتهم، ويلاحظ المراقبون انتشار الرسائل التي تؤكد أن التنوع وتعدد الآراء لا يغيّر وحدة الانتماء وشرف الالتفاف حول القيادة والوطن التي لا يمكن اختزالها في الخطابات الرسمية بل يمكن أن نجدها في هذه العلاقة الفريدة بين القيادة والمواطنين المبنية على الثقة والاعتزاز والفخر.

الأكيد أن فاعلية المغرّد الوطني لا تقاس بعدد ما ينشره أو بحماس ما يطرحه أو قوة ردة فعله وإنما في قدرته على أن يتحول إلى بناء خطاب مقنع مبني على الدلائل والوثائق وليس مجرد اندفاع شكلي يضر بعدالة قضاياه ويضعف مصداقيتها، وهنا يبرز دور المغرّد الوطني الفعّال والمسؤول حين يتحقق من المصدر ويستعرض الأدلة بوضوح ويحاور دون تخوين أو فجور في الخصومة مع من يقف معه على أرضية الحوار. أما الحسابات التي تنتحل هويات وطنية أو تنشر ادعاءات مكذوبة ضمن حملات منسقة، فينبغي كشف أساليبها ومصادرها والتصدي لها دون مواربة ولا تردد.

لقد أصبح حضور المواطن السعودي على المنصات جزءًا من صورة هذا الوطن وطموحه وانعكاساً لرؤيته للمستقبل.

خلاصة القول أن المغرّد الوطني هو فخر الوطن ومحل تقدير واعتزاز الجميع، فالحس الوطني أرسخ من أن يزعزعه وسم عابر أو تسريبات مجهولة أو ادعاءات مضللة؛ وتزداد هذه المناعة الوطنية صلابة متى ما قدرنا هذا التكاتف الوطني وعززنا هذه الثقة المتبادلة حيث الوطن القوي هو الذي يتصدر أبناءه بأقلامهم وصدورهم للذود عن أمنه وأمانه وازدهاره.