قبل يومين نشر المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي NTSB خبر وصور استخراج جهازَي الصندوق الأسود من بين حطام طائرة «ليرجت 60» التي تحطّمت بداية الشهر في فلوريدا، الصندوق مجرد قطعة معدنية نجت من كارثة، لكنه في الحقيقة يحمل شيئاً أثمن من الحديد، أصوات بشر رحلوا وبقيت كلماتهم عالقة في ذاكرة آلةٍ تحدّت الموت.

تأملت صور الجهاز التي نشرها المجلس، وفكرت في هذه المفارقة العجيبة، كيف تستطيع التكنولوجيا أن تحتفظ بأصواتنا بعد أن نعجز نحن عن الاحتفاظ بالحياة؟ وكيف يمكن لحديث عابر بين طيارين أو نداء إلى برج المراقبة، أو صوت إنذار في قمرة القيادة، أن يصبح شاهداً على لحظات لا يستطيع أصحابها العودة لشرحها؟

في الطيران، لا تنتهي القصة دائماً بسقوط الطائرة، هناك تفاصيل أخرى أبطالها محققون يستمعون للصمت، ويفتشون بين الأرقام عن حقيقة اختفت في ثوانٍ قليلة.

الأجهزة صُمّمت لتقاوم النار والصدمات وضغط الأعماق، لتحافظ على ذاكرة الرحلة حين يعجز كل شيء آخر عن البقاء.

بدأت الحكاية قبل أكثر من 70 عاماً حين كان العالِم الأسترالي ديفيد وارن يتأمل حوادث طائرات «كوميت» البريطانية التي حيّرت المحققين في خمسينيات القرن الماضي، حينها تساءل الرجل عمّا كان يمكن معرفته لو بقيت أحاديث الطيارين وبيانات طائراتهم محفوظة بعد تحطمها، ومن هذا السؤال وُلدت عام 1953 فكرة الصندوق الأسود، قبل أن يظهر نموذجه التجريبي عام 1957.

لم يكن اختراعاً يبحث عن مجد بقدر ما كان محاولة لمنح الحقيقة صوتاً بعد أن يفقد شهودها القدرة على الكلام.

أصبح للطائرة صندوقان أسودان (وإن كان لونهما الحقيقي برتقالي فاقع ليسهل العثور عليهما)؛ الأول مسجل صوت قمرة القيادة (CVR)

Cockpit Voice Recorder يحفظ أحاديث الطيارين والاتصالات اللاسلكية وأصوات الإنذارات والمحركات وما يجري في القمرة، والثاني مسجل بيانات الرحلة (FDR) Flight Data Recorder يسجل الارتفاع والسرعة والاتجاه وحركة أجهزة التحكم وعشرات أو مئات المتغيّرات الأخرى، وقد تتجاوز المسجلة منها في الطائرات الحديثة ألف متغيّر.

أحد الصندوقين يحفظ ما قيل، والآخر يوثّق ما فعلته الطائرة وكيف استجابت، وعندما يجتمع الكلام بالأرقام يستطيع المحققون إعادة بناء اللحظات التي سبقت الحادث، وربما تقود ملاحظة صغيرة عجزت العين عن رؤيتها، أو خطأ لم ينتبه إليه أحد، إلى حقيقة كبرى.

مع مرور الزمن، انتقلت هذه الأجهزة من الأشرطة المغناطيسية إلى شرائح الذاكرة الرقمية المحصّنة، وأصبحت وحدات حفظها قادرة (وفق معايير الاختبارات الحديثة) على مقاومة صدمات تبلغ 3400 ضعف تسارع الجاذبية، وحرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية لمدة ساعة. بل إنها تحمل أجهزة تساعد على تحديد موقعها تحت الماء بإشارات صوتية، وكأنها تنادي الباحثين عنها من قاع المحيطات.

رحلة التطوير لم تتوقف، فبعد أن كانت بعض المسجلات الصوتية تحفظ نصف ساعة فقط امتدت قدرتها إلى ساعتين، ثم إلى 25 ساعة في الأجيال الأحدث الخاضعة للمتطلبات الجديدة، وفي فبراير الماضي أصدرت الولايات المتحدة قاعدة تنظيمية توسّع اعتماد التسجيل الممتد في الطائرات الجديدة لتمنح المحققين ذاكرة أطول، وتمنح الحقيقة فرصة أكبر للظهور.

أشد ما يوجع في هذه التسجيلات أن أصحاب الأصوات ربما كانوا يتحدثون عن المستقبل قبل أن يصبحوا جزءاً من الماضي، وقد تكون كلماتهم تعليمات عمل أو حسابات ارتفاع وسرعة أو محاولة بحث عن مخرج لم يمهلهم الوقت لإيجاده.

مع ذلك هناك في هذه المأساة وجه نبيل للعلم، فالأصوات التي عجزت عن إنقاذ أصحابها قد تساعد، (بعد تحليلها) على حماية الملايين لاحقاً، فربما تتحوّل ثانية مسجلة إلى توصية سلامة أو تعديل في تصميم طائرة أو درس يتعلمه آلاف الطيارين والمراقبين الجويين وفنيي الصيانة.

بعد كل حادث طيران يبحث المحققون عمّا حدث ليمنعوا تكرار ما حصل من قصور، ليس أعظم وفاء للضحايا من أن تصبح مأساتهم معرفة وحماية تمتد إلى أجيال لم يعرفوها.

هذه هي إنسانية الطيران في أقسى تجلياتها.. أن تتحوّل آخر أصوات الموتى إلى فرصة جديدة للحياة.