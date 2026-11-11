يعاني جل إعلام النصر بقيادة الزميل سعود الصرامي من الأهلي من (مبطي)، لكن بعد النخبتين ظهرت المعاناة على عباراتهم وهذا يخصهم ولا يهمنا.

لكن من باب الزمالة ينبغي أن نعيش ونتعايش معهم كلمة بكلمة فحالة بعضهم تستحق الشفقة ولم أقل غيرها.

النخبتان يا سعود الصرامي هي من جعلك تخرج عن النص في حواراتك وهو خروج جعل كل من يمر على مقاطعك يتساءل هل من سر خلف هذا الغبن.

الحديث عن الدون ويجنح سعود إلى النخبتين.

الكلام عن خسارة النصر لآسيا2 ويذهب سعود إلى سؤال مضحك يتمثل في أيهما أقوى النخبة الأولى أم النخبة الثانية ونسي أن البطل في الحالتين الأهلي.

من أقوال سعود الصرامي.. فرحت بعودة صالح القرني لمدرج الاتحاد أكثر من فرحتي بعودة الأهلي من يلو.

المشكلة ليست في سعود بل في من يؤمنون على سقطاته وإسقاطاته بضحك مبالغ فيه مكانه المقاهي والاستراحات وليس منبرا إعلاميا.

ولا يعلمون أن هذا الضحك هو من شجع سعود على تلك الأفعال التي ينبغي أن يوضع لها حد.

سعود يملك قدرة على أن يكون له برنامج خاص عنوانه اضحك مع سعود الصرامي وأثق أنه سينجح فيه نجاحا باهرا.

للتذكير سعود الصرامي -عفا الله عنه- شطح ونطح حينما قال إنه صُرف على الأهلي ثلاثة مليارات دون أن يحدد نوعية العملة «ريال أم دولار أم يورو». فحاولت صدقاً أن أجد له مخرجاً ولم أستطع.. لكنني ذكرته بهذا الكلام لعل الذكرى تنفعه.

سعود بن عبدالعزيز الصرامي نفسه قال صوتاً وصورة إن دوري روشن خسر عشرة ملايين مشجع أهلاوي بسبب هبوط الأهلي.

وحينما نعمل دمجاً بين كل هذه الأقوال أجد نفسي أمام حالة تجعلني أسأل من فيهم الشخصية الواقعية.

مثل هذه (الفانتازيا) ربما تثير القلق عند الجمهور الرياضي، لكن عند المهتمين بالمسرح والفنون تعتبر أمراً طبيعياً، فيها من السريالية ما يشكل اللوحة ومعها تظهر حقيقة الأشياء.