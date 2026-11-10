نقلت الولايات المتحدة عددا من طائراتها العسكرية من قاعدة ميلدنهال الجوية في بريطانيا إلى ألمانيا ومواقع أخرى، الإثنين، عقب تهديد من إيران، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وبينت الصحيفة أن طائرتين أميركيتين للتزود بالوقود جوا غادرتا القاعدة باتجاه ألمانيا صباح الإثنين، فيما نُقلت طائرات أخرى إلى ألمانيا ومواقع إضافية في وقت لاحق، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤول مطلع.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين يقيّمون طبيعة التهديد الإيراني، وما إذا كان وشيكا أو يندرج ضمن التهديدات العامة.

وفي المقابل، امتنع متحدث باسم سلاح الجو الأميركي عن التعليق على تحركات الطائرات، موضحا أن نقلها بين القواعد ومواقع العمليات يتم لأسباب متعددة.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي لموقع «ذا وور زون» تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدتي ميلدنهال ولاكنهيث البريطانيتين، من دون الكشف عن الأسباب وراء هذه الإجراءات.