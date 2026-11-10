تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة بتحقيق قدر أكبر من التوازن في التجارة مع بكين.



وذكرت هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت في أكتوبر بنسبة 35.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرة إلى أن الصادرات سجّلت نموًا سريعًا هذا العام، مدعومة بالسلع عالية التقنية مثل أشباه الموصلات والسيارات، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 41.6% على أساس سنوي.

وسجلت الصين فائضًا تجاريًا بلغ 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، رغم تراجع الفائض في الشهر الماضي إلى 105.3 مليارات دولار، مقابل 133.5 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع وتيرة الواردات.

وكانت الصين قد سجّلت فائضًا تجاريًا قياسيًا في العام الماضي بلغ 1.2 تريليون دولار.