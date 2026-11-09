فاجأ الفنان المصري قيس عبد الفتاح جمهوره بالكشف عن انفصاله عن زوجته التونسية، لتنتهي تجربته الزوجية الجديدة بعد نحو 24 ساعة فقط من إعلانه الاحتفال بزواجه عبر موقع «فيسبوك».

وفي أول تعليق له على الانفصال، نفى الفنان أن يكون القرار مرتبطاً بوقوع خلافات أو مشكلات بينهما، موضحاً أن اختلاف الطباع والخلفيات الثقافية وطرق التفكير كان وراء عدم استكمال الزواج.

اختلاف الثقافات وراء الانفصال

وأكد قيس عبد الفتاح، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، انتهاء العلاقة الزوجية بالفعل، قائلاً: «الانفصال حدث بالفعل، وقدر الله وما شاء فعل».

وأشار إلى أن التباين في طريقة التفكير والخلفيات الثقافية بينه وبين زوجته السابقة حال دون استمرار حياتهما معاً، نافياً وجود خلافات بين الطرفين، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقرار.

إعلان الزواج تحول إلى مفاجأة

وكان الفنان قد أعلن زواجه في 6 نوفمبر 2026، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ونشر مجموعة من الصور ومقطع فيديو احتفالاً بالمناسبة، معبراً عن سعادته باختياره شريكة حياته.

وكتب في منشوره: «الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي، اليوم 6/11/2026»، وهو ما قابله متابعوه بتهانٍ واسعة، قبل أن يفاجئهم بإعلان الانفصال بعد يوم واحد فقط، لينتهي الزواج سريعاً ويثير تساؤلات حول كواليس هذا القرار.

من هو قيس عبد الفتاح؟

يُعد قيس عبد الفتاح من الفنانين الذين امتدت مسيرتهم الفنية لعقود؛ إذ وُلد عام 1945، وتخرج في معهد التمثيل، وبدأ رحلته الفنية في خمسينيات القرن الماضي، متنقلاً بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية، ليصل رصيده إلى نحو 50 عملاً فنياً متنوعاً.

وقدم قيس عبد الفتاح خلال مشواره عدداً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من بينها أفلام «أبي فوق الشجرة» و«خلي بالك من زوزو» و«على باب الوزير»، إلى جانب مشاركته في مسلسلات «الأيام» و«الحفار» و«أوراق مصرية» و«مسألة كرامة».