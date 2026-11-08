تكثّف إدارة نادي النصر تحركاتها للمحافظة على خدمات النجم البرتغالي جواو فيليكس، بعد المستويات التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه، إذ تشهد الفترة الحالية تحركات وتواصلاً بين مجلس إدارة شركة النصر واللاعب ووكيله، للوصول إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده، وفقاً لمصادر خاصة لـ«عكاظ».



وتشير المعلومات إلى أن عقد جواو فيليكس مع النصر يمتد لعامين، مع أفضلية التمديد لعامين إضافيين وفق شروط خاصة بين الطرفين لم يُعلن عنها.



وحسب المصادر الخاصة لـ«عكاظ»، فقد عرض النصر على اللاعب ووكيله تحسين راتبه السنوي في العقد الجديد بزيادة تصل إلى مليونين ونصف المليون يورو، ليرتفع من 10 ملايين يورو إلى 12.5 مليون يورو سنوياً، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقدير ما يقدمه اللاعب وتعزيز استمراره ضمن مشروع الفريق خلال المرحلة القادمة.



ولم تصل هذه التحركات حتى الآن إلى اتفاق رسمي، إذ لا يزال الملف قيد الدراسة والتفاوض بين الطرفين، وسط مساعٍ نصراوية للوصول إلى صيغة مناسبة تحفظ حقوق النادي واللاعب، وتضمن استمراره لموسمين إضافيين.



وتشير المعطيات إلى أن استمرار جواو فيليكس مع النصر يظل الخيار الأقرب في حال رغبته بمواصلة مشواره في الدوري السعودي، ما لم تطرأ مستجدات تتعلق برغبته في خوض تجربة احترافية خارج المملكة.