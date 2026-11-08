التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، بمناسبة تحقيق تعليم جازان المركز الأول على مستوى المملكة في عدد المدارس الحكومية المحققة للتميز المدرسي، للعام الثاني على التوالي.

واطّلع أمير جازان خلال اللقاء على نتائج التقويم المدرسي، وتحقيق 85 مدرسة بالمنطقة مستوى التميز المدرسي، إلى جانب استعراض الخطط والبرامج الهادفة إلى استدامة التميز، ورفع كفاءة الأداء التعليمي، والارتقاء بجودة التعليم في المنطقة.

وهنّأ أمير المنطقة منسوبي ومنسوبات التعليم بهذا الإنجاز، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز التميز المؤسسي وتطوير البيئة التعليمية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المنجزات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.