أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان مقيماً من الجنسية المصرية تعرض لوعكة صحية في واسطته البحرية، وتم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى، وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.