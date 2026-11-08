شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً عند الإغلاق اليوم، مع ترقب المستثمرين مؤشرات على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيأمر بشن هجمات جديدة على إيران.

وانخفض المؤشر السعودي 0.8%، ونزل مؤشر بورصة مسقط 0.2% وبورصة الكويت 0.5%. وارتفع المؤشر في البحرين 0.3%. وقلص المؤشر القطري خسائره المبكرة مختتماً الجلسة منخفضاً 0.5%.

مسار محظور

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7%، متأثراً بهبوط سهم «أبو قير للأسمدة» 5.8%، وسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» 5.9%. وأفادت تقارير للتلفزيون الإيراني بأن انفجارات وقعت بعدة مواقع في جنوب إيران مساء أمس، من بينها جزيرة قشم. وفي أعقاب ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية اشتعال النيران في ناقلتين بعد إصابتهما بألغام في مسار وصفته بأنه محظور، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوقائع البحرية والبرية مرتبطة ببعضها بعضاً.