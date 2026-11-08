أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية دور محاكم الاستئناف بوصفها الدرجة الثانية للتقاضي، وما تمثله من ضمانةً قضائية تتيح مراجعة الأحكام والنظر في الاعتراضات عليها، بما يعزز جودة العمل القضائي.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء دوائر محكمة الاستئناف بالرياض، حيث أكد أن ما تحقق من تطور في المرفق العدلي جاء بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد الصمعاني بما تحقق من تطور في أداء محاكم الاستئناف، مؤكداً أهمية دور رؤساء الدوائر في متابعة جودة العمل القضائي، والعناية بتسبيب الأحكام ومناقشة أسباب الاعتراض والدفوع الجوهرية، والفصل في القضايا بما يسهم في كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد خلال مراحل التقاضي.

وتناول وزير العدل التوجهات المستقبلية لتطوير العمل القضائي، بما يشمل تعزيز دور المكاتب الفنية، والتوسع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الدراسات ومشاريع الأحكام، وتطوير رحلة المستفيد، بما يسهم في تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية.