لن تتهاون السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها ومنشآتها الحيوية، وستتصدى لجميع الهجمات الحوثية بتنفيذ عمليات جوية لاستهداف وإخراس منصات إطلاق الصواريخ التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها.



تؤكد المليشيا الحوثية الإرهابية في كل مرة أنها مجرد جماعة إرهابية لا تراعي القوانين الدولية ولا تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو دينية، ولا تبالي بتنفيذ هجمات تستهدف المباني السكنية والمدنيين في السعودية وتجلى السلوك الإرهابي الإجرامي للمليشيا في محاولة استهداف مبنى تابع لأرامكو في منطقة سكنية في الرياض وتضرر المبنى نتيجة سقوط الشظايا، وسترد السعودية بكل حزم وقوة على هذه الاعتداءات الجبانة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده. يمثل هذا التصعيد الجبان استمرار استهداف المليشيا الحوثية للمملكة ومقدراتها الوطنية ومواطنيها، كما يعكس طبيعتها باعتبارها جماعة إرهابية متمردة على الشرعية بقوة السلاح.



إن السلوك الإجرامي المتطرّف للمليشيا الحوثية وتعمدها الاستمرار في نمطها العدائي القائم على الإضرار بمقدرات المملكة والأعيان المدنية، يستوجب اتخاذ إجراءات عسكرية حازمة لردع المليشيا الإرهابية وتوضيح أن سلوكها العدائي لن يمر دون رد حازم.



كما تعكس محاولة استهداف مبنى أرامكو في منطقة سكنية في الرياض سلوكها الإجرامي المتطرّف الرافض لتحقيق السلام، كما يعكس استمرار نمطها العدائي الممنهج واستخفافها الواضح بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، كما يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.