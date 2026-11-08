رصد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض 4 آلاف مخالفة، واستقبل 23 ألف بلاغ خلال أكتوبر الماضي.

شملت أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بمتطلبات الحواجز المؤقتة، وتخزين المواد والمعدات والأدوات المستخدمة خارج نطاق العمل المرخص، وعدم الالتزام بمواصفات الشعارات التعريفية على الحواجز المؤقتة كافة، إضافةً إلى عدم الالتزام بمتطلبات الإنارة التحذيرية اللازمة في مناطق العمل، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وكان المركز نفذ أكثر من 54 ألف جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال أكتوبر بغرض تعزيز الامتثال، ورفع جودة التنفيذ، وتحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع.