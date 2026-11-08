ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية، بعد ضبطه أثناء نقل مخالف لنظام أمن الحدود بواسطة مركبة يقودها، حيث جرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وأُحيل مخالف نظام أمن الحدود إلى جهة الاختصاص، فيما أُحيل الشخص الذي تولى نقله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم أو إيواءهم أو تقديم أي شكلٍ من أشكال المساعدة لهم يعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة، قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للتستر أو الإيواء، والتشهير بالمخالف.

وشددت الوكالة على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الأرقام المخصصة في مختلف مناطق المملكة.