تحولت لحظة تصفح بريئة لهاتف محمول إلى زلزال عائلي مدمر، بعدما فوجئ زوج بوجود صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء ورسائل غرامية جريئة داخل هاتف شريكة حياته، مرسلة من أحد جيرانهم.

بدأت فصول القصة تتكشف عندما وقعت عينا الزوج صدفة على محادثات رقمية مشبوهة عبر تطبيق «إنستغرام»، ليكتشف أن جارهم استغل معرفته المسبقة بالعائلة ليغرق الزوجة برسائل ومحتويات فاضحة، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء ومطالباً إياها بلقاءات غير مشروعة. هذه الصدمة العنيفة أشعلت فتيل خلافات أسرية طاحنة انتهت بترك الزوجة منزل زوجها والانتقال إلى منزل عائلتها.

غير أن النزاع لم يتوقف عند حدود الانهيار الأسري، بل تحول إلى ساحة معركة قانونية شرسة، إذ قررت الزوجة الانتقام لكرامتها عبر القضاء وتقدمت بشكوى رسمية مدعمة بالأدلة الرقمية. وخلال جلسات المحاكمة، استمعت محكمة صلح جزاء شرق عمان لشهادات تفصيلية تكشف حجم الاختراق الفاضح للحياة الزوجية. ولتنتصر العدالة للروابط المقدسة، أصدرت القضاة حكماً غيابياً قاسياً يقضي بحبس الجار المتحرش ستة أشهر مع إلزامه بالرسوم، مسدلة الستار على قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول مخاطر الابتزاز الرقمي على أمن العائلات.