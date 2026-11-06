أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد تمديد العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في أنشطة النقل بسيارات الأجرة وتأجير السيارات الخاصة، التي ينتهي عمرها التشغيلي بنهاية هذا العام 2026م، وذلك إلى نهاية شهر يونيو من العام القادم (30 / 06 / 2027)؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة التشغيل في هذه الأنشطة، ودعم استمرارية تقديم الخدمات وتمكين المنشآت من الاستفادة من مركباتها لفترة إضافية.

وأوضحت الهيئة أن القرار يمنح المنشآت العاملة في الأنشطة المشمولة فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر للاستفادة من مركباتها التي بلغت الحد الأقصى للعمر التشغيلي، بما يُسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الأصول التشغيلية، وتخفيف الأعباء المرتبطة بإحلال المركبات، مع المحافظة على متطلبات السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لأنشطة النقل، وتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات، بما يواكب احتياجات القطاع ويدعم نموه المستدام.