أصدر مجلس إدارة المجلس الصحي السعودي قرارًا بتعيين الدكتور خالد بن محمد حموي مديرًا عامًا للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

ويُعد الدكتور حموي من الكفاءات الوطنية البارزة والخبرات المتميزة في المجال الطبي والإداري؛ حيث عمل نائبًا للمدير التنفيذي للتميز السريري وتقديم الرعاية الصحية في التجمع الصحي الأول بالشرقية، وحصل على البورد الأمريكي في الباطنة والكلى، والزمالة الأمريكية لأمراض الكلى، إضافة إلى الزمالة الأمريكية للمديرين التنفيذيين في القطاع الصحي.

وتقلّد عدة مناصب قيادية وطبية بارزة، منها مدير مركز زراعة الأعضاء والمدير الطبي المشارك بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (2012 - 2018م)، والمدير الطبي لبرنامج زراعة البنكرياس واستشاري زراعة الكلى بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى جانب عمله مديرًا طبيًا لبرنامج زراعة البنكرياس في "مايو كلينيك" بالولايات المتحدة الأمريكية (2008 - 2012م)، وأثرى السجل العلمي بأكثر من 20 بحثًا نُشرت في مجلات عالمية ومشاركات في تأليف عدة كتب مرجعية تخصصية.