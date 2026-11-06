فنّدت الخارجية السعودية مزاعم نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بشأن مطالب زعمت أن مليشيا الحوثي قدمتها إلى المملكة، مؤكدة أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة، وأن تلك الادعاءات من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهما المزعومة.

ونفى وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي، بشكل قاطع صحة ما أوردته الصحيفة، قائلاً عبر حسابه على منصة «إكس»: «أنفي بشكل قاطع ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من مزاعم بخصوص مطالب قدمتها هذه المليشيا، وكل ذلك لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهم المزعومة».

قرملي يذكّر بجرائم الحوثيين

وفي رد حازم على ما نشرته الصحيفة الأمريكية، استعرض قرملي سجل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق اليمن وشعبه، مؤكداً أنها انقلبت على الحكومة اليمنية، وتسببت في تجويع الشعب، وزجّت بالبلاد في صراعات وأجندات لا تخدم مصالح اليمنيين.

وأشار إلى اعتداءات المليشيا على السفن التجارية في الممرات المائية بالبحر الأحمر، واستهدافها الأعيان المدنية والاقتصادية، فضلاً عن رفضها جميع جهود السلام.

تذكير بالحكومة الشرعية

وشدد قرملي على ضرورة عدم تجاهل الشرعية اليمنية، موجهاً رسالة إلى كاتبي التقرير، قال فيها: «كما نذكّر الكتّاب بأن لليمن حكومة معترفاً بها».

51 مليار دولار والاعتراف بالحوثيين!

وجاء النفي السعودي رداً على تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، زعمت فيه، نقلاً عمن وصفتهم بأشخاص مطلعين على المحادثات، أن مليشيا الحوثي طالبت المملكة بدفع 51 مليار دولار، والاعتراف الرسمي بها حاكماً لليمن، مقابل وقف هجماتها.

وهي المزاعم التي أسقطها النفي السعودي القاطع، مؤكداً افتقارها إلى أي أساس من الصحة.