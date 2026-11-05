شهد مجمع «سيتي بنك» في مدينة تامبا بولاية فلوريدا حادثاً دامياً، أسفر عن مقتل شخصين، من بينهما المشتبه به في الواقعة، بعد استنفار أمني واسع شهدته المنطقة، إثر بلاغات عن إطلاق نار بعد ظهر الأربعاء.

وقال تشاد كرونستر، شريف مقاطعة هيلسبورو، في بيان، إن المشتبه به المتورط في الحادث لقي حتفه، مؤكداً في الوقت ذاته وفاة أحد الضحايا، فيما كانت السلطات قد تلقت بلاغات من شهود عيان أفادوا بسماع إطلاق نار في الموقع.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم «سيتي بنك» علم المؤسسة بالحادث الذي وقع في مقرها بمدينة تامبا، مشيرة إلى أن البنك يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

وأوضح الشريف أن نحو 365 عنصراً من أفراد الشرطة شاركوا في التعامل مع الحادث، مرجحاً أن يكون الاستهداف موجهاً إلى أشخاص بعينهم، وليس إطلاق نار عشوائياً.