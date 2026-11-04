تقدمت الفنانة والإعلامية المصرية لقاء سويدان ببلاغ ضد نقابة المهن التمثيلية اتهمت من خلاله القائمين عليها وعلى رأسهم النقيب أشرف زكي بإهدار المال العام ومخالفة القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات.

وأوضح محامي لقاء سويدان المستشار عصام مهنا، بأن موكلته ستتجه برفقته غداً (الخميس) إلى نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية، لبدء التحقيقات في البلاغ المقدم منها بشأن وقائع متعلقة بأموال النقابة.

نص البلاغ

وتضمن البلاغ اتهامات للمسؤولين عن النقابة، وعلى رأسهم أشرف زكي، بالتعاقد على شراء وتأجير عدد من المسارح، من بينها مسرح جراند طيبة 2/1 بالقاهرة، ومسرح الفردوس بالعباسية، ومسرح تياتروا النيل بالإسكندرية، دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية أو الحصول على موافقتهم، فضلاً عن عدم إدراج هذه التعاقدات ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

البلاغ المقدم من لقاء سويدان ضد أشرف زكي

كما أشارت لقاء سويدان في بلاغها إلى أن بعض عمليات الشراء تمت بالأمر المباشر، بما تسبب بحسب ما ورد في البلاغ في تحميل أموال النقابة مبالغ تتجاوز السعر العادل، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير وترميم لمسرح تياتروا النيل بشارع فؤاد بالإسكندرية دون علم أو موافقة أعضاء الجمعية العمومية، وبالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات.

«تياترو» وشركة إنتاج

ولم يتوقف البلاغ عند التعاقدات الخاصة بالمسارح، إذ تطرق أيضاً إلى الموافقة على تصوير مسلسل تياترو بالكامل داخل مسرح النهار المملوك للنقابة، دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية أو إطلاعهم على الموارد المالية الناتجة عن التصوير.

وتضمنت الاتهامات التغاضي عن عمل عدد من كبار النجوم دون الحصول على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة، ما اعتبرته لقاء سويدان سبباً في تفويت رسوم العضوية وتصاريح العمل والرسم النسبي المستحق للنقابة.

كما أثار البلاغ مسألة امتلاك أشرف زكي شركة إنتاج تحمل اسم إن سباير ستوديو، صدرت رخصتها باسم ابنته مايا أشرف حسن زكي، معتبراً أن ذلك يثير شبهة تعارض مصالح في التعاملات والتعاقدات، وفقاً لما ورد في البلاغ.

واختتمت لقاء بلاغها بالمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المذكورة، وتشكيل لجنة فنية ومالية لفحص التعاقدات والتصرفات المالية محل الشكوى، مؤكدة أن تحركها يأتي انطلاقاً من حرصها بصفتها عضوة بالنقابة والجمعية العمومية على الحفاظ على أموال النقابة.