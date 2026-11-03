انتقلت إلى رحمة الله تعالى وفاء بنت ماجد مدني، والدة كل من سهاد وسيماء وسدل، والسيدين فراس وصهيب، أبناء غازي الرفاعي.

والفقيدة شقيقة عبدالجليل وراوية وفيصل وسمير وهيفاء، أبناء ماجد مدني.

وصلي عليها في المسجد النبوي الشريف، ودفنت في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.

ويُقام العزاء غداً (الأربعاء) للرجال في المركز الاجتهادي بحي دار الجوار، فيما يُقام عزاء النساء في منزل رقم 124 بحي دار الجوار في المدينة المنورة.



كما يُستقبل العزاء يومي (الخميس والجمعة) للرجال في جامع الأميرة هيا بنت تركي آل تركي بحي البساتين، وعزاء النساء في حي أبحر الجنوبية.