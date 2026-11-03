خرجت الفنانة المصرية إلهام شاهين للرد على الخلاف الأخير الذي جمعها برئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، عقب تبادل التصريحات والانتقادات بينهما، مؤكدة أنها لا تنوي الدخول في سجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتظر التوقيت المناسب للرد على ما تتعرض له من إساءات.

أول تعليق

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنها لا ترغب في مطاردة التريندات أو الرد على كل ما يثار حولها، احترامًا لجمهورها الذي يتابع أعمالها الفنية، قائلة: «لن أنجر وراء التريند والقانون بيننا يحسم التجاوزات».

موقفها من اللجوء القضاء

وأضافت أنها ستلجأ إلى القانون إذا جرى ذكر اسمها بشكل واضح وصريح في سياق مسيء، مؤكدة أن التلميحات لا تكفي لاتخاذ إجراء قانوني ضد شخص بعينه.

وفي أول تعليق غير مباشر على الأزمة، نشرت شاهين عبر حسابها على «فيسبوك» مقولة: «إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت»، وهو ما ربطه متابعون بالتصريحات المتبادلة بينها وبين منصور.

كيف بدأت الأزمة؟

وتعود بداية الخلاف إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت خلالها بعض الممارسات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن إتاحة المجال للجميع للتعليق في مختلف القضايا دون امتلاك المعرفة الكافية تمثل أزمة كبيرة.

كما انتقدت أسلوب استيقاف المواطنين في الشوارع وتصويرهم أثناء توجيه الأسئلة إليهم، مشيرة إلى أن بعض هذه اللقاءات ينتهي بمواقف محرجة وردود غير لائقة، من بينها عبارة «اسأل أمك».

تصعيد الخلاف

في المقابل، رد المستشار مرتضى منصور على تصريحات الفنانة بانتقادات حادة، قائلًا: «بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك»، ملمحًا إلى امتلاكه معلومات وتفاصيل قال إنها ستكون مفاجأة للجمهور.

وصعد منصور من حدة المواجهة عبر منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، أعلن خلاله الرد على تصريحات إلهام شاهين يوم 5 نوفمبر الجاري أمام أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قائلاً: «انتظريني إنتي واللي وراكي».