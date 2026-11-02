كشف الفنان المصري محمد فؤاد عن كواليس دخوله مجال تقديم برامج المقالب، موضحًا أن خوضه هذه التجربة جاء في مرحلة واجه خلالها قلة فرص العمل وضغوطًا مادية، وهو ما دفعه إلى قبول العرض الذي تلقاه في ذلك الوقت.

وأوضح فؤاد، في تصريحات إعلامية، أن الفنان رامز جلال سبقه في تقديم هذا النوع من البرامج، مشيرًا إلى أنه استلهم تجربته وقرر خوض المجال بعدما وجد فيه فرصة عمل متاحة آنذاك.

وقال: «رامز جلال أول حد يعمل مقالب، وأنا كنت بقلده علشان كنا مزنوقين في فلوس ومكنش في شغل، واتعرض علينا قلنا ماشي، ودلوقتي خلاص الفلوس جت مش هكمل».

محمد فؤاد يحسم موقفه من برامج المقالب

وأكد الفنان المصري عدم رغبته في تكرار تجربة تقديم برامج المقالب خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنها ارتبطت بظروف مهنية ومادية خاصة مر بها في مرحلة سابقة، ولم تعد ضمن حساباته الفنية الحالية.

وأضاف أن تغير الظروف وتوافر فرص العمل جعلاه أكثر تمسكًا بالابتعاد عن هذا النوع من البرامج، ليضع بذلك حدًا لاحتمالات عودته إلى التجربة مجددًا.

دراسة مشاريع سينمائية جديدة

وعلى صعيد السينما، أكد فؤاد أنه يدرس حاليًا المفاضلة بين مشروعين جديدين هما «نيويورك» و«اتنين فراعة»، تمهيدًا للعودة إلى الشاشة الكبيرة، بعدما اكتملت التحضيرات الخاصة بالعملين، لافتًا أنه لم يستقر حتى الآن على الفيلم الذي سيبدأ به رحلته السينمائية المقبلة.



أعمال جديدة

ويواصل محمد فؤاد طرح أغنيات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بعدما أطلق أحدث أعماله بعنوان «كفاية غربة»، ضمن مشروع غنائي يضم 10 أغنيات، من المقرر طرحها تباعًا.

ويشهد الألبوم تعاونًا مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، بينهم خالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، وأحمد شكري، وأحمد زعيم، وفارس فهمي، ووليد سعد، ونابلسي، وعمرو الخضري، وأحمد أمين، ومصطفى رؤوف، وماهر صلاح.